Россиянам рассказали, в каких сферах проще всего найти работу

Представителям некоторых профессий в России проще устроиться на работу, чем другим специалистам. С трудностями обычно сталкиваются при поиске вакансий в области искусства, массмедиа и сфере добычи сырья. Нелегко приходится юристам и топ-менеджерам.

Тематическое исследование провела рекрутинговая компания HeadHunter, сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные результаты.

Оказалось, что легче другим работу найти представителям сферы продаж и консультирования. Особенно сложностей не возникает и у рабочего персонала, сотрудников спортивных клубов, салонов красоты и фармацевтических компаний. Схожая ситуация с гостиницами и ресторанами.

Пожаловались на сложности с трудоустройством работники сферы искусства и массмедиа. Топ-менеджерам, юристам и занятым в сырьевом секторе специалистам тоже трудно устроиться.

В профессиональных областях с более простой, по мнению соискателей, ситуацией по поиску работы конкуренция на рабочее место крайне низкая. Аналитики отметили, что нормальной считается конкуренция на уровне пяти-шести человек на место.

Высокий конкурс как раз у перечисленных профессий. Например, в искусстве и массмедиа — 6,5 человека на место, в высшем менеджменте — 7,7, а среди юристов — 5,7.

Наиболее проблематичным поиск работы по специальности считают соискатели из Москвы и Подмосковья, с Дальнего Востока. Проще всего с этим на Урале и в Приволжье.