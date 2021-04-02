Депутаты придумали, как списать россиянам долги по кредитам

Госдолг Бангладеша перед Россией поможет списать долги россиян по кредитам. Республика задолжала Москве 2,42 миллиарда долларов, а жители РФ по микрозаймам — 172 миллиарда рублей.

Инициатива принадлежит руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову, сообщил сайт Ura.Ru.

«Пусть государство объявит амнистию для заемщиков», — предложил парламентарий.

Депутат обратил внимание на тот факт, что взятые россиянами кредиты можно компенсировать как раз возвращением государственного долга Бангладеша перед Россией. Сумма общего долга по микрозаймам в РФ составляет около 172 миллиардов рублей. Дакка должна Москве 2,42 миллиарда долларов.

Уступку республиканского долга МФО Миронов назвал самым подходящим вариантом решения проблемы.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал защитить минимальный доход должников. Долги с него, подчеркнул российский лидер, списывать нельзя.

Высокий спрос на льготную ипотеку в России может смениться проблемами с кредитными платежами. Аналитики подсчитали, что к концу года объем просроченной задолженности вырастет на 12-15%.