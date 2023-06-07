Общество 07 июня 2023, 04:22 Долги и скандалы. Кем на самом деле оказался «наследник» Зайцева «Наследник» Зайцева Эдуард Кривенко разыскивается приставами из-за 72 долгов РИА «Новости»

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Объявивший себя наследником Вячеслава Зайцева «мистер Вселенная» Эдуард Кривенко оказался в розыске у приставов. Он числится в должниках у ростовских судебных приставов за 72 долга на сумму около 120 тысяч рублей, сообщил сайт Kp.ru.

В числе долгов Кривенко — неоплаченные штрафы ГИБДД, административные нарушения и исполнительские сборы. Тайный «наследник» объявился недавно. Он появился в шоу Андрея Малахова. Кривенко заявил, что Зайцев завещал ему усадьбу в подмосковном Каблуково и квартиру в Париже.

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Кривенко когда-то действительно работал в Доме моды Зайцева. Сам он родился и вырос в Ростове-на-Дону, в молодости играл в малобюджетном театре и кино. В 2007 году стал «Мистером Россия» и попал в поле зрения Вячеслава Зайцева. Параллельно Кривенко мелькал в шоу «Давай поженимся», «Жестокие игры», «Пусть говорят».

«Наследник» указал, что является трехкратным «Мистером Вселенная», хотя на самом деле его титул — «Мистер модель Вселенная». В 2020 году он оказался в эпицентре скандала с уральской фитнес-моделью. Она обвинила его в домогательствах, побоях и попытке изнасилования.

Ранее Кривенко рассказал, что с Зайцевым он познакомился в 2008 году. Сначала он принимал участие в показах модельера, который сделал его ведущей моделью.