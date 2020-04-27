Доктор Леонид Рошаль получил звание Героя Труда

Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Среди других удостоенных звания Героя Труда оказались художественный руководитель московского Малого театра, народный артист Юрий Соломин, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер красноярского центра спортивной подготовки Дмитрий Миндиашвили и оператор стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.

Сегодня детскому врачу Леониду Рошалю исполнилось 87 лет. Почетный гражданин Московской области известен по всему миру не только в качестве врача, но и благодаря своей общественной деятельности.

После страшного землетрясения в Армении в конце 80-х он спасал пострадавших детей. С 1990 года он возглавил Международный комитет помощи детям при катастрофах и войнах, куда вошли известные врачи со всего мира. Основной задачей комитета стала доставка медиков в горячие точки ради спасения детей.

Он помогал своим маленьким пациентам во время военных действий в Ираке, Чечне и Югославии. Тем, кто пережил землетрясения в Японии, Египте, Турции и Индии. Он вывел восемь детей из захваченного террористами Театрального центра на Дубровке.

Свою трудовую деятельность он начал в Подмосковье, в отделении детской хирургии областного НИИ, еще в начале 60-х годов. Там же он основал центр хирургии новорожденных. В 1981 году перешел на работу в НИИ педиатрии РАМН.