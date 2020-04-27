    27 апреля 2020, 19:01

    Доктор Леонид Рошаль получил звание Героя Труда

    Анатолий Минкин

    Президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль получил звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
    Доктор Леонид Рошаль получил звание Героя Труда

    Звание Героя Труда присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

    Среди других удостоенных звания Героя Труда оказались художественный руководитель московского Малого театра, народный артист Юрий Соломин, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер красноярского центра спортивной подготовки Дмитрий Миндиашвили и оператор стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин.

    Сегодня детскому врачу Леониду Рошалю исполнилось 87 лет. Почетный гражданин Московской области известен по всему миру не только в качестве врача, но и благодаря своей общественной деятельности.

    После страшного землетрясения в Армении в конце 80-х он спасал пострадавших детей. С 1990 года он возглавил Международный комитет помощи детям при катастрофах и войнах, куда вошли известные врачи со всего мира. Основной задачей комитета стала доставка медиков в горячие точки ради спасения детей.

    Он помогал своим маленьким пациентам во время военных действий в Ираке, Чечне и Югославии. Тем, кто пережил землетрясения в Японии, Египте, Турции и Индии. Он вывел восемь детей из захваченного террористами Театрального центра на Дубровке.

    Свою трудовую деятельность он начал в Подмосковье, в отделении детской хирургии областного НИИ, еще в начале 60-х годов. Там же он основал центр хирургии новорожденных. В 1981 году перешел на работу в НИИ педиатрии РАМН.