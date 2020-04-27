«Детский доктор мира»: российскому педиатру Леониду Рошалю исполнилось 87 лет

Известный педиатр и хирург Леонид Рошаль отмечает свой 87-й день рождения. Он заработал себе мировую славу, множество орденов и звание почетного гражданина Московской области.

Леонид Рошаль занимается не только медициной, но и общественной деятельностью. Он помогал детям после землетрясений в Японии, Египте, Грузии, Индии и других странах. Кроме того, он оказывал помощь во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе. За годы своей жизни Рошаль успел прославиться во многих странах, а в 1996 году СМИ назвали его «детским доктором мира».

Он родился 27 апреля 1933 года в Ливнах Орловской области. Окончил Второй Московский медицинский институт имени Пирогова и поучил специальность врача-педиатра. В 1987 году Рошаль начал работать в Детской поликлинике № 32, а затем стал старшим научным сотрудником Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского.

За годы своей профессиональной деятельности Рошаль успел поработать в Научном центре здоровья детей РАМН и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

В 2011 году стал главным внештатным детским пульмонологом Минздрава Подмосковья. Рошаль является им до сих пор. В системе здравоохранения Московской области медик проработал более 20 лет. В 2015 году Рошаль удостоился звания почетного гражданина области. Еще врач награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени и многими другими.