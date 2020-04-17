Доходы россиян предложили внести в единый реестр

ФНС предложила составить реестр доходов всех россиян. По данным службы, это облегчит государству расчет необходимой помощи семьям в разных случаях.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый „золотой идеальный профиль“, в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», — приводит «Интерфакс» слова заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Виталия Колесникова.

Он подчеркнул, что этот реестр позволит выстроить семейные связи человека, после чего можно будет рассчитать доход семьи. Данные помогут оказывать людям помощь, которая нужна в каждом конкретном случае.

Колесников заявил, что критическая ситуация из-за пандемии показала, что в России нет счетного понятия семьи. 16 апреля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ».

ФНС в конце марта приостановила взыскания задолженностей по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса на фоне эпидемии. Меру ввели до 1 мая.