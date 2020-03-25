ФНС временно прекратит взыскание со счетов малого и среднего бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 мая 2020 года приостанавливает меры взыскания для малого и среднего бизнеса при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Такое поручение дал сотрудникам службы ее глава Даниил Егоров 25 марта.

Распоряжение было выдано региональным управлениям и межрегиональным инспекциям после обращения российского президента Владимира Путина к нации из-за пандемии коронавируса. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

«Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков», — говорится в письме.

Речь о налогоплательщиках, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов «Малые и средние предприятия».

Ранее ФНС объявила о приостановке мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками.

Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство РФ может принять два пакета помощи. Эта возможность уже рассматривается кабмином. В своем обращении к россиянам Владимир Путин пообещал принять дополнительные меры поддержки бизнеса и граждан страны.