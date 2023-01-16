Общество 16 января 2023, 11:15 Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли на 28% в 2022 году Новак: доходы бюджета РФ в 2022 году выросли на 28% от нефтегазовой отрасли РИА «Новости»

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Добыча нефти в России по итогам 2022 года составила 535 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его данным, этот показатель вырос на 2%. Экспорт топлива тоже показал рост. В общей сложности доходы бюджета от нефтегазовой отрасли поднялись на 28%, сообщил ТАСС.

Новак подчеркнул, что в сфере нефтедобычи есть положительные тенденции, несмотря на действия недружественных стран и санкции.

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«Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 миллионов тонн, это на 10 миллионов тонн выше, чем в 2021 году», — уточнил вице-премьер на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

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Доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли в прошлом году увеличились на 2,5 триллиона рублей, или на 28%, отметил он.

В конце декабря 2022 года Новак заявлял, что нефтедобывающей отрасли России в ближайшее время предстоит преодолеть последствия эмбарго, которое ввели западные страны. Из-за этого в стране, вероятно, могут временно снизить объемы добычи, пояснил он. Но, по его словам, многое будет зависеть от нюансов логистики.