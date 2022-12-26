Мир 26 декабря 2022, 09:50 Причиной увеличения скидки на российскую нефть стало удлинение маршрутов поставок — Новак Вице-премьер Новак: Россия увеличила скидку на нефть из-за удлинения маршрутов поставок РИА «Новости»

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Увеличение размера скидки на российскую нефть марки Urals связано с удлинением маршрута ее поставки за рубеж. Такое заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак. Он сообщил об этом в интервью ТАСС.

«Удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад», — отметил Новак.

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Вице-премьер напомнил, что подобную меру уже вводили весной этого года. Тогда поставщикам российской нефти сначала пришлось резко увеличить скидку на топливо. Однако в течение следующих четырех месяцев цена нормализовалась.

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Новак предположил, что текущая ситуация будет развиваться по схожему сценарию. Вице-премьер сказал, что темпы нормализации цены и весной, и сейчас напрямую зависят от оперативного налаживания новых логистических цепочек.

Также Новак отметил, что в ближайшее время российской нефтедобывающей отрасли предстоит преодолеть последствия эмбарго. По его словам, в стране могут временно снизить объемы добычи топлива. Однако и в этом вопросе многое зависит от логистических нюансов.