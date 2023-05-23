Общество 23 мая 2023, 10:56 Доход самозанятых москвичей за 4 года достиг практически 670 млрд рублей Заммэра Москвы Ефимов: столичные самозанятые за 4 года заработали почти 670 млрд рублей Unsplash

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Регистрация жителей столицы как самозанятых растет в городе. Чаще всего они занимаются пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством. Их доход с января 2019 года по апрель 2023 года достиг практически 670 миллиардов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 года, когда в Москве начал действовать налог на профессиональный доход, самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 миллиардов рублей. За январь–март 2023 года они заработали более 71 миллиарда», — прокомментировал он.

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Ефимов добавил, что за три месяца этого года количество самозанятых увеличилось на 67,4 тысячи.

Главное преимущество такой организации работы — простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности представлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Для того чтобы зарегистрировать самозанятость и открыть личное дело, необходимо обратиться во флагманский центр «Моя работа» по адресу: улица Шаболовка, дом № 48. Там создана уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки».

Ранее Минтруд предложил онлайн-платформам и маркетплейсам самостоятельно уплачивать налог за самозанятых. Однако директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин назвал эту идею нецелесообразной.