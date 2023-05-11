11 мая 2023, 15:46
Предложение уплачивать налог за самозанятых маркетплейсами назвали нецелесообразным
Эксперт Южалин: в этой инициативе нет острой необходимости
Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с изданием Runews назвал идею уплачивать налог за самозанятых маркетплейсами нецелесообразной.
Ранее Минтруд предложил онлайн-платформам и маркетплейсам самостоятельно уплачивать налог за самозанятых.
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Эксперт, комментируя инициативу, отметил, что в ней нет острой необходимости.
«Этот налог самозанятый платит сам, и отчитывается перед налоговыми службами он тоже сам», — добавил Южалин.
Он подчеркнул, что статус самозанятости удобен как исполнителям, так и заказчикам.
Налоги
Самозанятые
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