Общество 11 мая 2023, 15:46 Предложение уплачивать налог за самозанятых маркетплейсами назвали нецелесообразным Эксперт Южалин: в этой инициативе нет острой необходимости

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Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин в разговоре с изданием Runews назвал идею уплачивать налог за самозанятых маркетплейсами нецелесообразной.

Ранее Минтруд предложил онлайн-платформам и маркетплейсам самостоятельно уплачивать налог за самозанятых.

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Эксперт, комментируя инициативу, отметил, что в ней нет острой необходимости.

«Этот налог самозанятый платит сам, и отчитывается перед налоговыми службами он тоже сам», — добавил Южалин.

Он подчеркнул, что статус самозанятости удобен как исполнителям, так и заказчикам.