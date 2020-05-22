ГД во втором чтении разрешила арендаторам разрывать договор без штрафа

Малые и средние предприятия, пострадавшие в результате ограничительных мер, принятых из-за COVID-19, смогут разрывать договор аренды с арендодателем без штрафа. Госдума во втором чтении разрешила им одностороннее расторжение соглашений.

Как сообщило РБК, во втором чтении в проект были внесены поправки, позволяющие расторгать договор в случае, если арендодатель отказал ранее в скидке. При этом у него остается обеспечительный платеж, но не сможет потребовать у арендатора оплату упущенной выгоды. Расторгнуть договор аренды на этих условиях моно будет только до 1 октября 2020 года.

Третье чтение закона назначено на 22 мая.

Ранее российский совет торговых центров просил Госдуму не принимать этот закон, так как он может спровоцировать обнищание 6,3 миллионов человек. Ритейлеры напротив настаивали на его скорейшем принятии, так закон даст возможность сотрудничать с арендодателями в новых рыночных условиях.

Первый вариант документа предусматривал расторжение договора аренды в одностороннем порядке без штрафов с получением обеспечительного платежа в случае снижения выручки на 50%. Во втором чтении в него внесли поправки, отменяющие возврат обеспечительного платежа. При этом арендатору разрешалось разрывать договор только через две недели после отказа арендодателя снизить платежи. Воспользоваться этим положением разрешалось только наиболее пострадавшим отраслям до 1 октября 2020 года.

Глава бюджетного комитета Думы Андрей Макаров заявил Forbes, что этим законом будут недовольны обе стороны. глава Союза арендаторов Сергей Румяцев уже назвал закон кастрированным.

«От первоначального вида, который реально спас бы большую часть розницы, остались рожки да ножки, — заявил он изданию, и пообещал продолжить добиваться изменений в документе.