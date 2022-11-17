Общество 17 ноября 2022, 07:23 Доехать на метро до аэропорта Внуково можно будет уже в 2023 году Мэр Москвы Собянин: уже в 2023 году можно будет доехать до аэропорта Внуково на метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Доехать до аэропорта Внуково на метро можно будет уже в следующем году, сообщил РИА «Новости» мэр Сергей Собянин. Для пассажиров начнет действовать станция Солнцевской линии «Внуково».

«На Солнцевской ветке люди 20 лет ждали метрополитен. Мы дошли до Рассказовки, в следующем году придем во Внуково», — рассказал глава Москвы.

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Он подчеркнул, что главной задачей развития метрополитена является появление станций в шаговой доступности в тех районах, где их не было. В Москве работают над продлением Сокольнической линии (она вошла в Новую Москву), также строятся новые.

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В сентябре Сергей Собянин отмечал, что строительство станции «Внуково» по плану должно завершиться в начале осени 2023 года. Отставаний от графика нет.

Со 2 января проезд в столичном метро подорожает. Проехать по карте «Тройка» можно будет за 50 рублей (пока — за 46), по билету «Единый» — за 62 рубля (на рубль больше, чем сейчас). Стоимость поездки по тарифу «90 минут» вырастет с 69 до 75 рублей.