Общество 15 ноября 2022, 19:01 Проезд в московском метро подорожает с 2 января Проезд в метро Москвы по карте «Тройка» подорожает на 4 рубля со 2 января 2023 года РИА «Новости»

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Стоимость проезда в городском транспорте Москвы вырастет с 2 января 2023 года, сообщил информационный центр столичного правительства. Власти города приняли пакет документов об изменении тарифов. Стоимость поездки в метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» увеличится на четыре рубля и составит 50 рублей. Подорожает и проезд по тарифу «90 минут» (с 69 до 75 рублей) и билету «Единый» (с 61 до 62 рублей на одну поездку).

При этом цена одной поездки при оплате с помощью системы Face Pay останется неизменной — 46 рублей. Кроме того, до 31 марта продлят акцию «Время ранних», которая обеспечивает скидку 50% на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий вне утреннего часа пик.

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«Тройку» теперь можно будет пополнить на 10 тысяч рублей — максимальная сумма увеличится почти втрое. Помимо этого, появится особый билет «Единый» для школьников и студентов — они смогут кататься в метро и наземном транспорте 30 дней, заплатив 715 рублей, и 90 дней за 2055 рублей.

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Рост транспортных тарифов составит в среднем 8% — это почти на 6.6 процентных пункта ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год.