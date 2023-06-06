Эксклюзив 06 июня 2023, 21:44 «Дочка осталась, 2 годика». Родственница погибшей от сидра женщины рассказала о произошедшем Родственница погибшей от сидра женщины рассказала о произошедшем РИА «Новости»

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У погибшей от сидра жительницы Димитровграда Валерии осталась двухлетняя дочь. Об этом рассказала родственница женщины Ольга. По ее словам, девушка не была пьющей и не употребляла крепкий алкоголь, а сидр покупала только на праздники.

Погибшая Валерия — дочь племянницы Ольги. Женщине было всего 24 года, до своего дня рождения она не дожила нескольких недель. Валерии 23 июня должно было исполниться 25 лет. Она не работала, поскольку занималась воспитанием дочери.

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«У нее дочери будет 28 июля два года, пока ребенок со свекровью. У девочки отец есть, должен сегодня приехать», — рассказала Ольга.

По словам женщины, погибшая была человеком непьющим. Позволяла себе алкоголь лишь в небольших количествах и только по праздникам. Крепкие напитки девушка вообще не пила.

«Она вообще не пила, но в этот раз решила немного выпить. После этого спать легла, и на следующий день весь день пролежала. <…> Не жаловалась на то, что что-то болит, просто лежала. В этот день к медикам не обращалась», — вспомнила женщина.

Сидр погибшая выпила в субботу вечером, а в воскресенье она скончалась.

Жительница Самары долго не могла дозвониться родителям и заподозрила что-то неладное. Ее отец и мать умерли после употребления напитка «Мистер Сидр». Девушка поделилась в беседе с «360» подробностями происшедшего.