Общество 05 апреля 2024, 19:27 Дочерей сотрудницы «Мособлэнерго» наградили за помощь при эвакуации «Крокуса» Telegram-канал «Мособлэнерго»

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Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности «Мособлэнерго» Анастасии Мартыненко наградили за помощь при эвакуации людей из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Встреча с 18-летней Анной и 14-летней Ульяной прошла в аппарате управления «Мособлэнерго», где трудится их мать. Гендиректор компании Владимир Бойко вручил девушкам почетные грамоты, памятные подарки и благодарственные письма.

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Он также поблагодарил маму Анны и Ульяны за воспитание прекрасных дочерей. Бойко назвал девушек примером для подражания.

Анна и Ульяна работали в гардеробе «Крокуса» от студенческой организации. Для младшей дочери это был первый рабочий день в жизни. Во время стрельбы девушки не растерялись и указали паникующим людям дорогу к безопасному выходу. Они вывели на улицу десятки посетителей.

Ранее сотрудников Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» наградили за помощь при разборе завалов после теракта в «Крокусе». В спасательной операции участвовали более 15 работников ПСЧ-334.