Подмосковье 04 апреля 2024, 13:18 Спасателей из Ступина наградили за помощь в разборе завалов после трагедии в «Крокусе» Андрей Семибратов

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Благодарственные письма от руководства «Мособлпожспаса» получили 15 сотрудников Ступинского территориального управления. Они помогали разбирать завалы «Крокус Сити Холла» после теракта.

Награды вручил заместитель начальника управления Игорь Сорокин.

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«События в „Крокусе“ — это большое горе. Но справиться с ним одними из первых помогли именно вы. Я хочу выразить вам огромную признательность от лица руководства учреждения», — сказал он.

В спасательной операции участвовали 15 сотрудников ПСЧ-334.

«От себя лично и от всего коллектива управления хочу выразить вам огромную благодарность за ваш профессионализм, который вы проявили в ликвидации серьезнейшей чрезвычайной ситуации», — отметил начальник Ступинского территориального управления «Мособлпожспас» Игорь Тимофеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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