Дочь рассказала о самочувствии Валентины Талызиной. СМИ сообщили о ее госпитализации

В СМИ появилась информация о том, что актриса Валентина Талызина находится в больнице. Якобы ее госпитализировали из-за последствий инсульта. Дочь народной артистки РСФСР в разговоре с «360» заявила, что с ее мамой все в порядке.

«Она чувствует себя прекрасно», — сказала дочь артистки Ксения Хаирова.

Она посоветовала журналистам отдохнуть и заняться своей жизнью. При этом Хаирова не подтвердила, но и не опровергла информацию о госпитализации актрисы.

О том, что Талызину доставили в больницу, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, артистка под наблюдением медиков должна будет пройти курс реабилитации после инсульта.

Осенью 2019 года Валентина Талызина оказалась в больнице. Тогда Ксения говорила, что у Валентины Илларионовны заболела нога. Но некоторые СМИ утверждали, что у актрисы случился микроинсульт.

Валентина Талызина известна благодаря ролям в таких легендарных советских фильмах, как «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!». В новогодней киносказке для взрослых она не только сыграла подругу главной героини Нади, но и озвучила ее.