Дочь Талызиной назвала причину обращения артистки к врачам

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в одну из московских больниц, сообщили в понедельник СМИ. Как уточнила «360» ее дочь, артистка обратилась к врачам из-за болей в ноге.

«Ну ничего, нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит», — рассказала о состоянии артистки ее дочь Ксения Хаирова.

В разговоре с «360» она также опровергла информацию о том, что у матери была ишемическая атака.

В понедельник, 21 октября, Пятый канал сообщил, что Талызину госпитализировали в одну из московских больниц. По данным издания, жизни 84-летней актрисы ничего не угрожает, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сообщалось, что звезду «Иронии судьбы» госпитализировали якобы после жалоб на боли в области сердца. Телеканал уточнил, что у Талызиной был приступ микроинсульта. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре.

Валентина Талызина — советская и российская актриса. Награждена званиями заслуженной и народной артистки РСФСР. За свою актерскую карьеру она снялась более чем в 160 различных фильмах и сериалах. Наибольшую известность получила после ролей в «Иронии судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Большая перемена» и «После дождичка в четверг».