Родственники погибших на «Листвяжной» получат дополнительные выплаты

Родственники погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» получат дополнительные выплаты от государства. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Правительство региона выделило по миллиону рублей каждой семье погибших, 400 тысяч — пострадавшим в тяжелом состоянии и 200 тысяч — в состоянии легкой и средней тяжести.

В посте Цивилев напомнил, что первые выплаты власти области сделали сразу же после происшествия. При этом в период простоя шахты ее сотрудникам и подрядчикам будет выдаваться заработная плата.

Губернатор Кемеровской области добавил, что на шахте продолжают производить работы. Там откачивают воду и бурят скважины, в которые закачивают газы для стабилизации необходимой атмосферы.

Разрушительная авария, последствия которой до сих пор устраняются, произошла на шахте «Листвяжная» 25 ноября. На тот момент под землей оказались 285 рабочих, из них 51 человек погиб. Сейчас на шахте стабилизировали газовую атмосферу, но проведение разведывательных работ к 1 декабря все еще не было возможным.