Знаменитости 03 марта 2024, 01:51 «Надо было удалять стопу». Отец Началовой признался, что винит себя в ее смерти Отец Юлии Началовой признался, что винит себя из-за смерти дочери РИА «Новости»

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Композитор Виктор Началов признался, что до сих пор не смирился со смертью дочери, певицы Юлии Началовой, и винит себя, что своевременно не настоял на ее госпитализации. Об этом он рассказал в рамках программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Со смерти певицы прошло уже пять лет. Ее отец рассказал, что они с женой замечали ухудшение самочувствия у дочери, но она отказывалась обращаться к врачам. Теперь ее родители винят себя в том, что не смогли ее переубедить и силой заставить лечь в больницу.

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Началов заявил, что надо было действовать также радикально, как поступил фигурист Роман Костомаров.

«Врачи там, конечно, боролись, но надо было, наверно, удалять стопу, как у Костомарова», — признался композитор.

Ранее врач Василий Шуров рассказал, какие ошибки Юлии Началовой привели певицу к смерти. По его словам, подагра была лишь поверхностным симптомом более страшной болезни, а именно — проблем с почками. Врачи назначили ей оптимальное лечение, ей даже стало лучше, но возникли проблемы с ногой, которые привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.