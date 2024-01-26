Общество 26 января 2024, 15:16 Дочь бойца СВО осталась без новогоднего подарка в Миассе Regnum: волонтеры приехали в Миасс к оставшейся без подарка дочери военного Swen Pförtner/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Волонтеры приехали в Миасс к школьнице, которая единственной в классе осталась без подарка на Новый год. Об этом сообщил Regnum.

Перед новогодними праздниками бабушка девочки не прочла информацию о сборе денег на подарки школьникам. Из-за этого одна из девочек оказалась единственной в классе, кто не получил подарка.

Реклама

О ситуации узнали миасские волонтеры. Они приехали в школу и вручили девочке два пакета с подарками, а также показали видеопоздравление от бойцов на передовой, служивших вместе с ее отцом в зоне СВО.

«Он был смелым и отважным товарищем, настоящим героем и патриотом России», — рассказал один из военнослужащих, записавших видеоролик.

Школьнице также передали особый подарок, который «могут отправить только солдаты» — армейский сухой паек, указали в издании «Лента.ру».

Ранее волонтеры и НПО «Стеклопластик» в Солнечногорске отправили гуманитарную помощь российским бойцам в зону СВО. Военнослужащим передали теплую одежду, продукты, инструменты и генераторы.