Подмосковье 26 января 2024, 12:35 Волонтеры и НПО «Стеклопластик» в Солнечногорске отправили гумпомощь участникам СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Представители администрации Солнечногорска совместно с научно-производственным объединением «Стеклопластик», волонтерской организацией «Шьем для своих» и жителями округа подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Полезный груз доставят в госпитали и боевые подразделения.

Продукты питания, теплую одежду и термобелье, генераторы, бензопилы, инструменты и строительные материалы собрали в несколько грузопассажирских автомобилей.

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«Благодарю волонтеров, общественников, предпринимателей и жителей за оказание помощи бойцам. Отмечу, что на территории округа продолжает работать центр поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Также доступны государственные меры поддержки, в числе которых обеспечение сохранности транспорта на безвозмездной основе, компенсация части расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Накануне из Солнечногорска отправили пятитонную машину с операционными столами, специальными кроватями для раненных бойцов и медикаментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников специальной военной операции в регионе.

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