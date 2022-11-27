27 ноября 2022, 20:02
Добровольца СВО не пустили в бар в Саратове из-за военной формы
Депутат Панков счел позором случай с добровольцем, которого не пустили в бар Саратова
В Саратове добровольца в военной форме не пустили в один из баров. Депутат Госдумы от региона Николай Панков в своем Telegram-канале назвал случившееся позорным для города случаем и обратился в полицию и Роспотребнадзор.
«Если информация подтвердится, то это очень позорный случай для нашего города. Это недопустимо. Это предательство по отношению к нашим военным и убитым в Донбассе», — написал депутат.
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Панков предложил поступившим подобным образом «посмотреть в глаза матерей» и пообещал, что направит запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
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«Мы не должны на это закрывать глаза. Такое отношение к нашим солдатам недопустимо», — сказал он.
Депутат показал и видеозапись из бара, на которой доброволец разговаривает с сотрудником заведения. Панков попросил полицию обратить внимание на снятые кадры.
Подобная история ранее произошла в Москве. Офицера ВКС РФ не пустили в ресторан «Магадан», куда он пришел на день рождения матери. Мужчине предложили зайти через черный ход из-за того, что он был в форме. Охранника, который допустил такое отношение к военному, уволили.
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