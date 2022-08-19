Владельцы ресторана в Москве попытались извиниться перед офицером ВКС после скандала

Офицера ВКС РФ не пустили в ресторан «Магадан» в Москве, где его мать праздновала день рождения. Мужчине предложили зайти через черный ход из-за того, что он был в форме. Скандал сразу попал в поле зрения СМИ. Охранника, который повел себя недопустимым образом, уже уволили, рассказал «360» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Хинштейн обратил внимание, что собственники ресторана сразу приняли меры и все, кто допустил эту возмутительную ситуацию, потеряли работу. При этом в ряде Telegram-каналов появились высказывания, что другие заведения этой сети, возможно, стоит обходить стороной. Однако депутат с такой точкой зрения не согласился.

«Если мы говорим об ответственности самого Аркадия Новикова (владелец сети ресторанов — прим. ред.), то я понимаю, что у человека, который руководит деятельностью десятков заведений, физически нет возможности проконтролировать охранника в каждом из ресторанов. В этом смысле какие-либо претензии к собственникам ресторана, наверное, было бы предъявлять неправильно», — отметил он.

Администрация ресторана пытается связаться с этой семьей — по телефону они пока не дозвонились, но надеюсь на то, что этот неприятный возмутительный случай окончательно будет разрешен Александр Хинштейн.

По мнению Хинштейна, действия собственников ресторана в этом случае должны быть примером для многих. Он напомнил о других возмутительных случаях. Например, в одном из ресторанов в Москве шел сбор средств в поддержку ВСУ — и только после вмешательства со стороны правоохранительных органов это прекратилось. Он также напомнил и о случае в Крыму, когда владельцу машины с буквой Z пытались отказать в авторемонте. Этот вопрос был тоже решен только после вмешательства силовых структур.

«Я считаю, что клиенты, приходящие в ресторан, должны получить внимание и должное отношение и должный сервис. В любом случае — в форме они или в гражданской одежде. Конечно, никаких проблем с тем, чтобы зайти в заведение общепита, у человека в форме быть не должно», — подчеркнул Хинштейн.

По словам депутата, лучшей профилактикой подобных случаев должна быть неотвратимость наказания и жесткость реакции.

«Поэтому случай с рестораном „Магадан“ для очень многих станет назидательным», — заключил он.