«До лета цены не вырастут». Рынку недвижимости в России сделали позитивный прогноз

Вице-президент коммерческого блока GloraX Руслан Сырцов дал «360» позитивный прогноз по ситуации на рынке недвижимости в России. По его мнению, в апреле, после увеличения льготной ставки по ипотеке, рынок начнет восстанавливаться. И до 1 июня цены на недвижимость расти не будут.

«Сейчас нужно будет нагнать спрос, который за последние недели был упущен. В апреле–мае застройщики будут сфокусированы на том, чтобы добрать то, что не получили за это время», — пояснил Сырцов.

По его мнению, поддержку в России получат и застройщики, и клиенты. Увеличение максимальной суммы кредита до 12 миллионов поможет жителям крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга — с высокой стоимостью квадратного метра.

«В регионах, где средняя стоимость квартиры — от двух до пяти миллионов рублей, и так действовала субсидированная программа. Но при стоимости 15 миллионов рублей субсидированный размер по ипотеке в три миллиона рублей не сильно спасал при приобретении недвижимости», — заметил Руслан Сырцов.

Впрочем, он добавил, что почти все застройщики и раньше субсидировали ставку, чтобы она была ниже и клиенты могли купить квартиру «на более выгодных условиях за счет застройщика».

Предложение повысить льготную ставку по ипотеке выдвинуло правительство РФ России. Президент России Владимир Путин поддержал его. С 1 апреля льготная ставка составит 12%, а максимальный размер кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 миллионов рублей. В остальных регионах — до шести миллионов.