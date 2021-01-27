Гидрометцентр рассказал о погоде в Европейской России до конца недели

По его словам, воздух начнет охлаждаться в четверг, 28 января. Несмотря на понижение температуры, она будет выше нормы на 6-8 градусов.

В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до –3…–5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье — на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет –5…–7 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

При этом вместе с понижением температуры понизится и атмосферное давление. Погода останется пасмурной, по словам специалиста, «рассчитывать на солнце не приходится».

По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 27 января, в Москве ожидается –1…+1 градус. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица.

В Петербурге в среду будет около +2, облачная погода, временами небольшие осадки.

Ранее в Московском метеобюро сообщили, что к выходным температура в Москве и Подмосковье опустится до −7 градусов.