Морозы вернутся в Москву и Подмосковье

В течение недели в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и ноль градусов, но уже в выходные столбик термометра опустится до -7. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Чуть больше осадков будет 27 числа, потому что к нам будет приближаться другой южный циклон. Завтра температура в течение суток в столичном регионе -1… +2, то есть в Москве будет порядка 0 … +2 градусов в течение суток», — передает РИА «Новости» ее слова.

Она отметила, что во вторник температура будет понижаться — ветер усилится до 12-14 метров в секунду, но сохранит юго-западное направление.

В среду будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега. Ожидается от —4 до +1. В четверг, 28 января, погода будет уже «вполне зимняя», отмечает синоптик. Будет облачно, а временами снег — от 0 до -5.

«К 30 числу минимальная температура в Москве уже порядка -5 … -10 градусов, днем -2…- 7», — рассказала эксперт.

Эти показатели будут выше климатической нормы на шесть-семь градусов.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ЖКХ уделить особое внимание состоянию дорог из-за погодных условий.