ДНК лошади и антибиотики нашли в тушенке из России и Белоруссии

Далеко не все российские и белорусские производители работают добросовестно и соблюдают ГОСТ. Оказалось, что на прилавках магазинов можно купить говяжью тушенку не только с антибиотиками, но даже отведать ДНК лошади.

Специалисты Роскачества проверили тушенку из говядины 23-х торговых марок. Четыре банки произвели в Белоруссии, а остальные — в России. Эксперты выяснили, что ни один образец не подходит под стандарт Российской системы качества, хоть он и не является обязательным.

Антибиотики нашли в тушенках пяти марок. Самый большой объем препаратов оказался в банках «Батькин резерв».

«Сравните сами. Обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель до 5 микрограмм на килограмм. А в этом образце выявлено более тысячи микрограмм на килограмм», — отметили в Роскачестве.

Во время исследования решили развеять и самые популярные мифы о тушенке. Например, не подтвердилось, что в этом продукте часто больше жира и бульона, чем мяса. Кошек и собак в тушенку тоже не кладут, но вот следы ДНК свиньи, лошади и курицы эксперты нашли.

«Однако обнаруженные количества клеточного материала объясняются очень просто: в производственных мясных цехах разная продукция может изготавливаться (а в данном случае — нарезаться) на одном и том же оборудовании», — объяснили специалисты.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие вина лучше всего подойдут для романтического ужина. Россиянам также посоветовали блюда, с которыми лучше всего их пить.