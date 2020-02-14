Роскачество подсказало лучшие вина для романтического ужина

Как подсказали специалисты, для романтического свидания, особенно если это первая встреча, отлично подойдут игристые вина. С ними хорошо сочетаются легкие закуски — сыр, багет, фрукты, орехи. Из игристых эксперты назвали Дербентское Российское шампанское брют белое, «Виктор Дравиньи» — брют белое игристое, 2016 года от «Абрау-Дюрсо», а также «Мысхако» — вино игристое полусухое розовое, ЗГУ «Кубань, Новороссийск», 2018 года выпуска. Кстати, розовое игристое в бокале — это еще и красиво.

Выдержанные белые вина могут быть достойной парой не только к рыбе, как положено по этикету и по классике, но и к мясным блюдам. Главное, чтобы мясо было нежирным. Для таких случаев эксперты порекомендовали «Шато Тамань Резерв Рислинг», вино географического наименования. Это выдержанное сухое белое вино. Лучше всего взять урожая 2016 года — оно выдержано в дубовых бочках и имеет насыщенный «полный» вкус.

По-настоящему универсальным, подходящим и серьезным мужчинам, и ветреным девушкам специалисты назвали сухое красное вино географического наименования «Каберне Качинское» из коллекции Grand Reserve от Inkerman, 2015 года. Производится с советских времен, но сейчас его изготавливают в классической европейской стилистике с выдержкой во французском дубе.