Дневную рекламу фастфуда предложили запретить в России

Рекламу фастфуда нужно ограничить в России. Такое мнение высказал директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он предложил прекратить рекламировать эту еду с 08:00 до 23:00.

Общественник направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

Петунин заявил, что эксперты не раз говорили о возникновении серьезных проблем со здоровьем в случае систематического употребления фастфуда. В некоторых странах для того, чтобы снизить популярность ресторанов быстрого питания, власти ввели ограничения на рекламу фастфуда.

Однако в России такие рестораны используют все рекламные инструменты для продвижения своей еды. Благодаря их усилиям посещения подобных мест стало стилем жизни для многих россиян. В связи с этим общественный деятель попросил рассмотреть вопрос о введении в РФ ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции.

«А именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов», — сказано в тексте обращения.

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