Стали известны продукты, которые улучшают здоровье мужчин

Красное мясо, морскую рыбу, мидии, мясо птицы и гранат должны употреблять мужчины, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье. Об этом РИА «Новости» рассказали в сервисах «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

В список сервисов вошли морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы и гранат. Эксперты отметили, что они содержат «самое большое количество жирных кислот и белка, которые поддерживают синтез тестостерона».

Эксперты выяснили, что за последний год россияне стали чаще покупать эти продукты. Сильнее всего спрос увеличился на гранат — на 95% в годовом выражении. При этом продажа морской рыбы в годовом выражении выросла на 92%, говядины — на 89,5%, а мидий — на 73%.

Специалисты отметили, что заказы мяса птицы увеличились в 10 раз. Они считают, что это связано с общим ростом спроса на доставку. В январе средний чек на такую корзину достиг 2135 рублей.

«Мышечная ткань у мужчин более развита, для поддержания мышечной массы необходимо ежедневное потребление белковой пищи. Синтез главного мужского гормона — тестостерона — существенно зависит от состава и качества потребляемой пищи», — рассказала врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Она добавила, что для поддержания оптимального уровня тестостерона в организме рацион должен включать полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в растительных маслах, жирной морской рыбе, ростках пшеницы, орехах и авокадо. Макуха отметила, что мужчинам нужно употреблять также цинк и селен, которые есть в чесноке, злаках, бананах, капусте, морепродуктах и имбире.

При этом фастфуд, простые углеводы и спиртное сказываются на мужском здоровье негативно.