В Госдуме обсудили учет северных надбавок для удаленных работников

Издание отмечает, что этот вопрос сейчас дорабатывает группа депутатов, которая завершает подготовку законопроекта о дистанционной занятости. При этом вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов пояснил, что пока тема надбавок никак не урегулирована ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве и решения по ней пока нет.

В разных регионах надбавки разные — 15–20% от зарплаты в Свердловской области, половина от зарплаты — в Ненецком автономном округе. Доплаты могут и достигать 100% от оклада.

При этом специалисты не понимают, зачем доплачивать надбавки, если рабочее место сотрудника находится не на территории, где они применяются. С другой стороны, если не гарантировать северные надбавки для дистанционных работников, то их доходы в этой местности сильно сократятся, что может спровоцировать отток населения с северных территорий.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу подписал указ о надбавках отдельным категориям военнослужащих. Более 45 тысяч военных в среднем получат к окладу 23 тысячи рублей.