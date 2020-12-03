Колонии и СИЗО захотели убрать из городов. Это усложнит жизнь всем

Минюст работает над идеей убрать все колонии и СИЗО из городов и населенных пунктов. Население хотят избавить от этого зрелища, создав специальные площадки. Сама идея реформирования тюрем и изоляторов понравилась правозащитникам, но они усомнились, что это вообще реально сделать.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что готовятся изменения в концепцию развития ФСИН и одно из прорабатываемых нововведений — удалить тюрьмы в населенных пунктах.

«Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать эту, скажем так, действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов и сформировать для этого отдельные площадки», — сказал Чуйченко.

Долгие часы поездки

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович в беседе с «360» сказала, что СИЗО не нужно убирать из городов, так как появится несколько проблем. Одна из основных — затрудненный доступ к подозреваемым адвокатов, членов ОНК и следователей. При этом поездка из СИЗО в суды будет занимать больше времени, хотя даже сейчас в комиссию поступает много жалоб на долгие поездки к судам.

Мы очень много жалоб получаем, что конвоирование длится много часов, потому что автозаки стоят в пробках, все это невозможно терпеть. Там нет туалета, холодно. Люди будут еще дольше добираться. Суды же все в городе, получается, что люди поедут из СИЗО в город и обратно Марина Литвинович.

Есть еще один момент: если человека выпустили из СИЗО, сняв с него подозрения, то в городе он может сесть на автобус или метро и поехать, куда ему нужно. Но если СИЗО перевезут на специальные площадки за населенными пунктами, то непонятно, как человек доберется до нужной точки.

Литвинович удивили слова Чуйченко, что надо спрятать СИЗО от глаз людей. Она отметила, что в ОНК знают «много случаев», когда арестованные кричали из учреждений и просили помочь. Об их проблемах зачастую можно узнать только таким образом, а если СИЗО будут вне городов, то никто не узнает, что не так.

При этом саму идею реформирования тюрем Литвинович оценила положительно. Ведь многие учреждения существуют уже много десятков лет, а камеры там не реставрировались с тех пор и не соответствуют современным нормативам по площади, освещению и так далее.

«Важно, чтобы тюрьмы постепенно гуманизировалась, чтобы не было камер по 50 человек, чтобы не было больших СИЗО. В таких СИЗО хуже людям, проблем больше и хуже с медициной», — сказала Литвинович.

Слишком масштабный проект

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в разговоре с «360» уверен, что с практической точки зрения невозможно перевезти все тюрьмы и СИЗО России на какие-то загородные площадки.

Мельников напомнил, что на территории Москвы девять изоляторов, в которых содержится более 10 тысяч заключенных. Если и реализовывать такой проект, то нужно создавать обособленные территории, где будут СИЗО, колонии, суды, следственные органы. Затраты на такой проект будут колоссальные, а его реализация — как минимум 10 лет, считает Мельников.

Собеседник «360» согласился с коллегой насчет сложности переезда из СИЗО в суд в автозаке. Людям жарко летом и холодно зимой, в туалет их выводят невовремя, плюс пробки — в некоторых случаях путь занимает по 12 часов, если заезжать в разные учреждения.

Российские автозаки не соответствуют нормативам международным на предмет соблюдения прав человека. Добираться [долго] родственникам, адвокатам Иван Мельников.

Из-за этого заключенные будут обращаться в Европейский суд по правам человека с требованием компенсаций.

Для работников ФСИН это тоже неудобно. В этой сфере существует дефицит кадров, отметил Мельников, а то есть он обострится, так как сотрудники откажутся работать в таком формате. Никто не захочет ехать в колонию или СИЗО, которые находятся в десятках, а то и сотнях километров от дома.