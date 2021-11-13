Для российских военных введут специальные QR-коды для посещения общественных мест

В законопроекте правительства России о доступе в общепит, музеи и другие общественные места по QR-кодам отдельно определят форму таких документов для военных. Об этом сообщил «Интерфакс».

Для российских военнослужащих и приравненных к ним лиц будет введен специальный документ о вакцинации против COVID-19, перенесенном заболевании или наличии противопоказаний к прививке, который военные смогут предъявлять вместо QR-кодов.

Минобороны или иной федеральный орган, где законом предусмотрена военная или приравненная к ней служба, разработает форму этого документа и условия ее использования.

Военные, как и остальные россияне, до 1 февраля вместо QR-кодов смогут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста. За это время, как предполагается жители страны должны вакцинироваться от коронавируса. После этой даты будут действовать QR-коды о вакцинации, документ о подтверждении перенесенного ковида или справка о медотводе. Новые нормы будут действовать для всех совершеннолетних. Нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.