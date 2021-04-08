Льготы за чужой счет: богатые заплатят за свет для малоимущих

В России задумались о введении дополнительных льгот для малоимущих. Коснутся они оплаты электроэнергии. В новый механизм адресной поддержки могут включить граждан с высокими доходами.

На необходимость помочь социально незащищенным слоям населения указала рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ, сообщила газета «Известия». Речь, в том числе, идет о субсидировании тарифов на электроэнергию.

Меру могут реализовать при переходе к экономически обоснованным тарифам: это предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом и преференции — для малоимущих.

В Минстрое заметили, что сейчас в большинстве регионов субсидии выделяют семьям, у которых на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит от 22% семейного бюджета. Показатель, считают в ведомстве, можно скорректировать до 15%.

Пока что рост стоимости электроэнергии для граждан ограничивает государство. Возникшие издержки поставщики ресурсов покрывают за счет повышения тарифов для бизнеса. По данным энергетиков, по своему объему перекрестное субсидирование достигло 239 миллиардов рублей в год. Механизм нужно менять в срочном порядке.