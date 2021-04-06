Депутаты предложили ужесточить наказание за некачественные услуги ЖКХ

Компании, поставляющие воду, газ, тепло и электричество, могут начать жестче штрафовать за некачественные услуги. Законопроект внесла в Госдуму председатель комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Она отметила, что перед внесением в Госдуму законопроект доработали — были учтены замечания правительства. Также была проанализирована практика, которая сложилась в регионах.

«В итоге нас поддержало уже 76 субъектов РФ. Проблема не теряет актуальности как для городов, так и для сельских населенных пунктов. Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг», — рассказала она «Парламентской газете».

Из законопроекта следует, что за оказание некачественных услуг должностных лиц смогут оштрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, а компанию — от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то на должностных лиц наложат штраф от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 15 тысяч до 200 тысяч рублей.

Пока в отношении сотрудников компании действуют такие штрафы — от 500 рулей до тысячи, для компании — от пяти до 10 тысяч рублей.