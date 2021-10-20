Кабмин поддержал законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев

Правительство России поддержало с учетом замечаний депутатский законопроект, который лишает иностранцев возможности прибегать к услугам суррогатных матерей из России. Текст отзыва кабмина опубликовали в думской электронной базе.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — написано в официальном отзыве кабмина.

В правительстве предложили также наделить органы опеки правом наблюдения за теми родителями, которые решили обратиться к суррогатным матерям. Для этого опеку рекомендуют наделить правом вести учет всех таких обращений в России. В дальнейшем, согласно предложению, планируется разрешить органам следить за семьями уже после рождения детей.

Инициатива запретить иностранцам обращаться к российским суррогатным матерям принадлежит группе депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Они предложили дополнить закон об основах охраны здоровья граждан новыми нормами. По ним, родители (один или оба), давшие свои половые клетки для оплодотворения — или те, кто не может родить ребенка по медицинским показаниям — в случае пользования услугами суррогатного материнства должны являться только гражданами России.