Мишустин: снижение ставки ЦБ РФ повысит доступность займов для бизнеса и населения

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11%, эта мера сделает более доступной возможность получать займы бизнесу и населению. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Снижение ключевой ставки позволит системно поддержать все те меры, принятые в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании», — сказал Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса на территории машиностроительного завода «Тонар» в Московской области.

По словам премьера, меры, которые предпринимает кабмин, позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства развиваться даже в новых, непростых экономических условиях, написал ТАСС.

«Наши общие усилия уже дают определенные результаты. Главный из них — что даже в такой непростой ситуации, которая сложилась сегодня, малый и средний бизнес продолжают развиваться», — подчеркнул он.

Глава правительства обратил внимание, что число субъектов МСП в апреле этого года превысило шесть миллионов, а это выше допандемийного показателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал совершенствовать взаимодействие предпринимателей, чиновников и банков. По его словам, успех возможен тогда, когда каждый институт будет двигаться навстречу другому.

«Драйвер не банк, драйвер — предприниматель. Это его жилка, его активность. Мы не должны быть тормозом, вот в чем момент. Драйвер — предприниматель. И он одержим тем, чтобы реализовать идею, выпустить продукцию, оказать какую-то услугу, внедрить уникальную технологию», — сказал глава региона.