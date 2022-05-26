Сотрудничество предпринимателей, чиновников и банков — то, что необходимо для развития региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мы заинтересованы в том, чтобы отношения „предприниматель — банк — чиновник“ были идеальными Андрей Воробьев.

По его словам, успех возможен тогда, когда каждый институт будет двигаться навстречу другому.

«А если будет лебедь, рак и щука, это фиаско. Оно недопустимо, потому что мы работаем, любим свою страну и хотим, чтобы у нас были возможности для новых дорог, станций метро, парков и так далее», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что для этого важно взаимодействие инженеров, айтишников, строителей и других специалистов.

Губернатор добавил, что для достижения этого эффекта такие отношения необходимо совершенствовать. Это, по его словам, очевидная работа.

«Драйвер не банк, драйвер — предприниматель. Это его жилка, его активность. Мы не должны быть тормозом, вот в чем момент. Драйвер — предприниматель. И он одержим тем, чтобы реализовать идею, выпустить продукцию, оказать какую-то услугу, внедрить уникальную технологию», — сказал глава региона.

Воробьев заключил, что для этого не должно быть барьеров ни с одной из сторон.