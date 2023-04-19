Эксклюзив 19 апреля 2023, 22:37 Длинные майские. Главы регионов смогут ввести дополнительные выходные Депутат Ковалева: региональные власти обладают правом сделать 2–5 мая выходными

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Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сделать 2–5 мая нерабочими днями, тем самым продлив майские праздники. По его мнению, сейчас россияне нуждаются в длинных выходных. Так некоторые жители страны смогут справиться с симптомами депрессии. Вариант продления майских праздников вполне вероятен, заявила депутат Орловского областного совета нардепов от фракции «Новые люди» Светлана Ковалева в беседе с «360».

Далее — ее прямая речь.

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Такой вариант вполне вероятен. У региональной власти, у главы региона есть такое право. Это действует еще с ковидных времен, когда наш президент [Владимир Путин] делегировал права на места. Соответственно, право сделать 2–5 мая нерабочими у губернатора есть.

РИА «Новости»

В майские праздники уже тепло, в этом году природа уже вся распустилась, хорошая погода. Уже вполне можно сажать картошку. Конкретно в этом году мы уже будем сажать. Мне кажется, это будет и более экономически эффективно проведенные выходные, чем если просто сидеть дома зимой.