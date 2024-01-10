Общество 10 января 2024, 08:15 Увеличение спроса на товары отечественных брендов зафиксировали в России Минпромторг: в России заметен рост спроса на товары отечественных бренд Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В России зафиксирован рост спроса на товары отечественных брендов. Речь идет о сегменте легкой промышленности. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Минпромторга.

«Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — подчеркнули в министерстве.

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Также, по данным ведомства, рост спроса на отечественные товары заметили работники маркетплейсов.

Стоимость одежды, которую выпускают российские бренды, довольно высока. Как отметила стилист Ольга Агапитова в интервью «Национальной службе новостей», отечественные дизайнеры не будут снижать цены на свои коллекции, чтобы не рисковать качеством изделий.

На фоне общего спада поставок зарубежных товаров в Россию итальянцы начали экспортировать гораздо больше товаров моды. Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо назвал ситуацию хорошим знаком. При этом он напомнил о важности соблюдения санкционных ограничений в 300 евро за одну единицу товара.