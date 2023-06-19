Общество 19 июня 2023, 07:57 Дистанционную продажу рецептурных препаратов сочли перспективной Минздрав РФ счел перспективной онлайн-торговлю рецептурными лекарствами Freepik

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Минздрав России счел перспективной продажу лекарств по рецептам онлайн. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

«Сейчас <…> встречаемся с участниками эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Планируем его <…> запустить в трех регионах», — отметил он.

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По словам Пугачева, проект запустят по всей стране, как только отработают все организационные технические механизмы.

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурных лекарств стартовал в Москве, Московской и Белгородской областях 1 марта. Его рассчитывают продлить до весны 2026 года. В списке рецептурных препаратов для дистанционной продажи антибиотики, препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал о достатке российских и зарубежных аналогов ушедших препаратов в аптеках.