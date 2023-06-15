15 июня 2023, 14:47
Эксперт фармацевтического рынка Беспалов заявил о достатке российских и зарубежных аналогов ушедших препаратов в аптеках
Российский фармацевтический рынок глобально не изменился после реорганизации процессов в зарубежных фармкомпаниях и их ухода с рынка. Сейчас российских и иностранных аналогов препаратов в аптеках хватает, сообщил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов «Национальной службе новостей».
По словам эксперта, отечественный рынок покинули лишь две зарубежные фармкомпании, остальные изменили формат работы в РФ. С организационной точки зрения структура поменялась, но глобально подход остался тем же самым, добавил Беспалов.
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Он также отметил, что после ухода с рынка иностранных компаний лекарства в России сильно не подорожали.
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