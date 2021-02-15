Директору по строительству предложили самую высокую зарплату в феврале

Самую большую зарплату в феврале предложили директору по строительству в Москве. Месяц работы в этой должности оценили в 450 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.

«В феврале российский рынок труда продолжает восстанавливаться. <…> Рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7-9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3-4%», — приводит агентство текст сообщения сервиса.

По данным исследования, директору службы технического заказчика в столице предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, старшему разработчику PHP — от 300 до 340 тысяч рублей, IT-директору — от 300 тысяч рублей, а хирургу — от 250 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге руководитель региональной дирекции технического заказчика может зарабатывать от 350 тысяч рублей в месяц, менеджер по продаже медоборудования — от 300 тысяч рублей, а стоматолог — от 200 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде стоматологу-ортодонту положили зарплату от 300 тысяч рублей, ведущему бизнес-аналитику «1С» в Краснодаре — 185 тысяч рублей, а разработчику «1С» в Воронеже — 170 тысяч.

Ранее в Минтруде рассказали, что снизить число безработных в России помогут три фактора: восстановление спроса на рабочую силу, отмена ковидных ограничений и дополнительные правительственные меры.