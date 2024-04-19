Общество 19 апреля 2024, 10:24 Директору гимназии вручили благодарность за спасение ребенка от педофила в Уфе Директору уфимской гимназии Михеевой вручили благодарность за спасение школьницы Пресс-служба следственного управления СК России по Республике Башкортостан

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В Уфе директор гимназии № 86 Светлана Михеева получила благодарность от имени главы следственного управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского. Женщину наградили «за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации», сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

В ведомстве уточнили, что 15 апреля директор гимназии по пути домой увидела, как мужчина забежал в подъезд за девочкой. Женщина зашла в дом и услышала крики школьницы.

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Поспешив на помощь, она спугнула преступника, напавшего на ребенка. Мужчина ушел с места, но Михеева проследила за ним и сфотографировала его лицо на камеру смартфона, а затем передала ориентировку полицейским.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности и отправили в СИЗО.

Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в педофилии. Предположительно, мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.