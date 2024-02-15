Криминал 15 февраля 2024, 04:18 Москвич затащил 12-летнюю девочку в свою квартиру и надругался над ней Жителя Москвы задержали за сексуальное насилие над 12-летней девочкой РИА «Новости»

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В Москве задержали мужчину, который затащил в свою квартиру 12-летней девочку и надругался над ней. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Оперативно задержан 40-летний уроженец Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, подозреваемый встретил в подъезде незнакомую девочку, затащил ее в свою квартиру и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Против него возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 132 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следователи изучают записи с камер наблюдения и устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре прошлого года в Тюмени возбудили 10 уголовных дел о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре.