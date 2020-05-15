Директора школы в Якутии наказали за толпу родителей во время выдачи пайков

Родители учеников школы № 20 Якутска пришли 25 апреля за сухпайками. Из-за халатно составленного графика выдачи люди собрались в толпу. Директора школы за это наказали.

«Прокуратура города внесла представление в адрес начальника управления образования Якутска, а также возбудила в отношении директора школы административное дело по статье КоАП РФ „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“», — сообщил сайт регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в этой школе учатся 777 детей из малоимущих семей. Родители должны были забрать положенные им продуктовые наборы, однако график выдачи составили без учета временных интервалов.

Не было и специальной разметки для дистанцирования. Фото с толпящимися в школе людьми опубликовали в соцсети, после чего прокуратура начала проверку.

На данный момент в Якутии выявили 722 случая заражения коронавирусом. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. От COVID-19 скончались четыре пациента. Всего в России выявили 262 843 случая COVID-19.