Медики подтвердили 10 598 новых случаев COVID-19 за сутки в России

За минувшие сутки в России выявили еще 10 598 пациентов с COVID-19. В стране на сегодняшний день коронавирус подтвердили у 262 843 человек, уточнил оперштаб Москвы.

Новые случаи заболевания зафиксированы в 85 регионах. Из них у 42,5% не было клинических проявлений болезни. За последние 24 часа из больниц выписали 4696 человек — все они полностью поправились.

С начала эпидемии болезнь победили 58 226 человек. Врачи не смогли помочь 2418 пациентам. Умерших стало больше на 113.

В Москве подтвержденных новых случаев COVID-19 пока больше всего — 4748. Днем раньше их было 4712. На втором месте по выявленным коронавирусным больным Московская область: в ней 945 тестов на наличие инфекции дали положительный результат. Третьим идет Санкт-Петербург с 541 больным.

В России провели уже более 6,4 миллиона тестов на COVID-19, уточнил Роспотребнадзор. Только за сутки их сделали около 225 тысяч. В Подмосковье за все время провели 331 092 лабораторных исследования. Их делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», в частных и государственных лабораториях.

Под медицинским наблюдением находятся 256 тысяч человек, у которых подозревают коронавирус.

Многие европейские страны снимают введенные во время пандемии ограничительные меры. В ВОЗ предупредили, что праздновать победу над инфекцией пока рано — осенью не исключена вторая волна инфицирования. Из 43 государств Европы ослабили введенный режим 32.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, свыше 4,4 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Скончались более 302 тысяч человек.