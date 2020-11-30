Директора пензенского дома-интерната уволят после жалоб на издевательства

Ранее несколько воспитанников интерната записали видеообращение, в котором заявили об издевательствах и унижениях со стороны Заура Иванова. Видео они направили сенатору от Пензенской области Марии Львовой-Беловой и уполномоченной по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. Их обращение появилось на YouTube-канале «Левый Фронт Пенза».

По словам подростков, Иванов часто выпивает, бьет и оскорбляет детей, заставляет мальчиков спать с девочками.

«Я тебя сейчас **** [ударю], и мне ничего не будет за это», — пересказала угрозы директора одна из воспитанниц.

Иванов руководит учреждением с марта 2020 года. Губернатор потребовал от министра социального развития области уволить директора до конца дня, сообщило издание Penzainform.

«Ошибка ваша о назначении его на должность директора. У прежнего директора, который много лет проработал, разные ситуации были, но он с задачей справлялся», — заявил Белозерцев.

Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась в СК и прокуратуру с просьбой провести в интернате проверку.